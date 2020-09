Koronawirus w Polsce. Zakażona pojechała do sklepu. Jest wyrok

23 kwietnia kobieta wybrała się na zakupy do miejscowości Kobylin . Wówczas oskarżona wiedziała już, że jest zakażona koronawirusem. Śledczy podkreślali, że w sklepie znajdowała się obsługa i inni klienci. Tym samym oskarżona naraziła dużą liczbę osób na utratę zdrowia, a nawet życia.

W akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce zaznaczono, że Barbara B. złamała nałożony na nią przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zakaz opuszczania miejsca kwarantanny. W sklepie, do którego się udała przebywało co najmniej 7 osób, a bezpośrednio po powrocie z zakupów kobieta spotkała się z przynajmniej jedną osobą, która nie przebywała na stałe w jej domu.