Koronawirus w Polsce. Zakażona jeździła na zakupy. Odpowie przed sądem

Koronawirus w Polsce. Pojechała na zakupy

W akcie oskarżenia skierowanym do Sądu Rejonowego w Ostrołęce zaznaczono, że Barbara B. złamała nałożony na nią przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną zakaz opuszczania miejsca kwarantanny. W sklepie, do którego się udała przebywało co najmniej 7 osób, a bezpośrednio po powrocie z zakupów kobieta spotkała się z przynajmniej jedną osobą, która nie przebywała na stałe w jej domu.

"Po zrobieniu zakupów podejrzana udała się do domu. Kobieta po powrocie do domu spotkała się bezpośrednio z co najmniej jeszcze jedną osobą, która nie była domownikiem. Podejrzana przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu narażenia na zakażenie koronawirusem wielu osób i złożyła wyjaśnienia" czytamy w komunikacie prokuratury.