Koronawirus. Stanisław Majerczyk nie żyje. Radny z Zakopanego od miesiąca walczył z COVID-19

Zakopiański radny walczył z koronawirusem przez ponad miesiąc. Jego stan pogarszał się jednak z dnia na dzień, aż w końcu konieczne było przewiezienie go do krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego, gdzie zmarł 3 września - podaje "Gazeta Wyborcza".

Na co dzień samorządowiec pracował jako taksówkarz. W ostatnim czasie współpracował z KWW Czas na Realizację.

Do zdrowia od początku epidemii wróciło 49 820 osób, z czego 1 227 w ciągu ostatnich 24 godz. To największy dobowy przyrost ozdrowieńców. Zajętych jest 2 179 łóżek, 75 osób wymaga podłączenia do respiratora. Na kwarantannie przebywa obecnie 75 311 osób, a nadzorem sanitarnym objętych jest 7 610 osób.