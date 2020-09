Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat. Nowe przypadki zakażenia i ofiary

Koronawirus. Polska. Ministerstwo Zdrowia podaje raport. Nowe przypadki zakażenia. Są zgony

Do zdrowia wróciło 49 820 osób, z czego 1 227 w ciągu ostatnich 24 godz. To największy dobowy przyrost ozdrowieńców. Zajętych jest 2 179 łóżek, 75 osób wymaga podłączenia do respiratora. Na kwarantannie przebywa obecnie 75 311 osób, a nadzorem sanitarnym objętych jest 7 610 osób. Najważniejsze statystyki dotyczące koronawirusa w Polsce i na świecie zebrane są na interaktywnej mapie. Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.