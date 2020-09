Koronawirus w Polsce. Ministerstwo Zdrowia prezentuje jesienną strategię walki z pandemią

Adam Niedzielski przyznał, że "przed nami trudny okres, ponieważ na jesieni pojawi się wiele infekcji, których objawy są podobne do koronawirusa". Przypomniał, że na jesieni jest wiele zachorowań na grypę. Minister zdrowia stwierdził na konferencji prasowej, że nowa strategia to zmiana filozofii podejścia do pandemii. Podkreślił, że nie chodzi tylko obronę przed koronawirusem.