Koronawirus w Polsce. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska zakażona SARS-CoV-2

Małgorzata Gosiewska zakażona. Koronawirus w Polsce: ujawnienie zakażenia może komuś uratować życie

- Nie wolno przed ludźmi ukrywać prawdy. To obowiązek, by przestrzegać przed tą groźną chorobą - powiedział portalowi wyborcza.pl senator KO Artur Dunin, który także zachorował na COVID-19 i niedawno wyszedł ze szpitala. Zawiadomił o tym sanepid, z kim się spotykał, ale według niego to nie wystarczy. - Po tym, jak otwarcie powiedziałem w mediach, że mam COVID-19, zadzwoniły do mnie jeszcze trzy osoby. Wypadło mi z głowy, że się z nimi widziałem. Ujawnienie sprawy mogło kogoś uratować - twierdzi polityk.