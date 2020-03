Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska: "Od nas zależy los Polaków"

- Polityk musi być odpowiedzialny i musi myśleć o ludziach. My tracimy czas, bo od kilku dni mówimy o tym, jak ma działać Sejm. Tymczasem Polacy czekają na pomoc - twierdzi Małgorzata Kidawa-Błońska, odnosząc się do kontrowersji wokół zwołanego na czwartek i piątek posiedzenia Sejmu. Polityk mówiła też o problemach związanych z epidemią koronawirusa w Polsce.

Małgorzata Kidawa-Błońska była gościem w Polsat News. Kandydatka Platformy Obywatelskiej w wyborach prezydenckich pytana była m.in. o weto ws. posiedzenia Sejmu.

Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska o posiedzeniu Sejmu

Jak mówiła, kwestia zagłosowania nad regulaminem Sejmu musiała odbyć się w budynku Sejmu. - Polityk musi być odpowiedzialny i musi myśleć o ludziach. My tracimy czas, bo od kilku dni mówimy o tym, jak ma działać Sejm. Tymczasem Polacy czekają na pomoc - podkreśliła.

Kidawa-Błońska dodała też, że prawo i działanie Sejmu musi być niepodważalne. W jej opinii łamanie zasad nie wchodzi w grę. Zaznaczyła jednak, że był czas i decyzję o tym, jak powinien działać Sejm, można było podjąć wcześniej. - Od naszej decyzji będzie zależał głos Polaków - tłumaczyła.

Zobacz też: Stanisław Karczewski pracował przy pacjentach, ale testu na razie nie robi. "To byłby wielki błąd"

Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska o tweecie Małgorzaty Gosiewskiej

Pytana była też o to, czy rzeczywiście powiedziała, że "Konstytucja jest ważniejsze od ludzkiego życia". O tych słowach pisaliśmy wcześniej, gdy na Twitterze odniósł się do nich poseł PiS Bartosz Kownacki. - Jeżeli pani Gosiewska chce cytować moje słowa, niech cytuje je dokładnie. Tyle mam do powiedzenia w tej sprawie - zaznaczyła Kidawa-Błońska.

Małgorzata Kidawa-Błońska odniosła się też do kwestii zbliżających się wyborów prezydenckich. Jak stwierdziła, "ma nadzieję, że zostaną przełożone". Krytycznie odniosła się też do słów premiera Mateusza Morawieckiego, który na konferencji we wtorek, mówił o tym, że chciałby by po świętach Wielkanocnych, wszystko wróciło do normy.

Koronawirus w Polsce. Małgorzata Kidawa-Błońska o "tarczy antykryzysowej"

Na pytanie o to, czy zrezygnuje z kandydowania, jeżeli wybory nie zostaną przełożone, posłanka jeszcze raz podkreśliła, że ma nadzieję na przełożenie wyborów prezydenckich. Tu odniosła się też do słów Donalda Tuska, który stwierdził, że "opozycja jest zbyt łagodna" dla rządu Prawa i Sprawiedliwości. Jak tłumaczyła Małgorzata Kidawa-Błońska, opozycja wciąż działa w kontrze do rządu PiS. Wspomniała też, że była atakowana za swoją wypowiedź ws. testów na koronawirusa. - Jesteśmy na samym dole, jeżeli chodzi o ilość wykonywanych testów - podkreśliła.

Zapisz się na nasz specjalny newsletter o koronawirusie.

Polityk przyznała, że opozycja rozumie, że wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z epidemią koronawirusa było konieczne. - Jestem dumna z Polaków, którzy cierpliwie znoszą niedogodności - dodała.

Na pytanie o poparcie PO dla projektu "tarczy antykryzysowej" polityk powiedziała, że "poprą ustawę, jeżeli będzie dobra dla Polaków". Zaznaczyła jednak, że parlamentarzyści wciąż nie widzieli dokumentu, który stworzył rząd i nad którym będą debatować w piątek.

Masz newsa? Daj znać na dziejesie.wp.pl. Czekamy na zdjęcia, nagrania oraz informacje!