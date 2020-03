Małgorzata Kidawa-Błońska dla "FAZ": Koronawirus zmieni Polskę, tak jak Europę i świat

Kandydatka PO w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońska oświadczyła, że w obliczu epidemii koronawirusa wybory prezydenckie w Polsce nie mogą odbyć się 10 maja. Jeśli odbędą się w tym terminie, to zostaną przeprowadzone "na kolanie" – mówiła w opublikowanym we wtorek wywiadzie dla niemieckiego dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

"Prezydent Andrzej Duda, kandydat rządzącego obozu PiS czuje, że w tej sytuacji jest jedynym, który może działać. I w czasach kryzysu wielu ludzi ma zaufanie do władzy wykonawczej. Za to kandydaci opozycji mają związane ręce. A zatem to bardzo korzystna sytuacja dla PiS. A to, że wielu Polaków nie pójdzie do wyborów, jest im obojętne" – powiedziała polityk PO.