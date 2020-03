Koronawirus. Mocne słowa Donalda Tuska o wyborach prezydenckich. Oberwało się też opozycji

Donald Tusk od 12 marca przebywa na izolacji w Brukseli. - Dopadła mnie, gdy moja żona Małgosia była w Gdańsku (...). Tęsknię za rodziną, za wnukami (...). Ale nie ma co przesadzać, to nie jest najcięższe z moich życiowych doświadczeń - powiedział były premier w rozmowie z TVN24.

Były premier stwierdził, że jest zaniepokojony podejściem do koronawirusa, które obserwuje "w Budapeszcie, trochę w Polsce". - Jesteśmy na szarym końcu, jeśli idzie o liczbę testów - powiedział. Zastanawiał się, z czego to wynika.

Koronawirus w Polsce. Donald Tusk o polskim rządzie. "Musimy mieć pewność"

- My musimy mieć wszyscy pewność, że rząd niczego nie ukrywa. (...) To już nie jest jakaś polityczna gra (...), tu chodzi o życie o zdrowie ludzi - stwierdził Tusk. I odniósł się do zarzutów wobec UE, która ma "nic nie robić" podczas epidemii.

Koronawirus w Polsce. Donald Tusk o wyborach: nie pójdę, jeśli będzie to powodować zagrożenie

Podkreślił, że "opozycja jest zbyt delikatna" i "zachowuje się wyjątkowo lojalnie wobec rządu". - Ja nie pójdę na wybory, jeśli będę sądził, że to może spowodować zagrożenie, tylko dlatego, że pan Kaczyński uznaje, że to jest bezpieczne - dodał.

Donald Tusk wystąpił również z apelem do opozycji. - Jeśli władza tego nie chce zrobić, spróbujcie zorganizować ludzi, do których Polacy mają zaufanie, bo do polityków, także opozycyjnych, to zaufanie będzie z definicji ograniczone - powiedział.