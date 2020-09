Koronawirus. Wielka Brytania szykuje nowe ograniczenia. Decyzja Borisa Johnsona już wkrótce

Jak podaje biuro Johnsona , premier przedstawi we wtorek w Izbie Gmin plan dalszych działań rządu w związku z ponownie rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem

Według BBC i Sky News rządzący planują wprowadzić na krótki czas restrykcje (np. na dwa tygodnie) tak, by "przerwać transmisję wirusa". Spekuluje się, że ograniczenia będą się wiązać z zakazem spotykania się przez osoby z różnych gospodarstw domowych, zamknięciem pubów, barów i restauracji lub skrócenie godzin otwarcia.

Minister zdrowia Matt Hancock w rozmowie ze stacją ITV zdradził, że pojawią się zmiany. Jednak polityk nie chciał sprecyzować, na czym będą one polegały. Dodał, że szkoły i większość miejsc pracy pozostaną otwarte.

- Jeśli będziemy musieli podjąć działania, będzie inaczej niż ostatnim razem, bo dowiedzieliśmy się bardzo dużo o tym, jak radzić sobie z wirusem. Szkoły nie są miejscem, w którym dochodzi do przenoszenia wirusa, następuje to raczej przy okazji spotkań towarzyskich - mówił Hancock.

Koronawirus. Wielka Brytania. Będzie 50 tys. zakażeń dziennie?

Jak informuje brytyjski rząd, w ciągu ostatniej doby zarejestrowano 11 zgonów z powodu COVID-19 i wykryto kolejnych 4 tys. 368 zakażeń koronawirusem . To najwyższy wynik od 8 maja. Jeszcze do niedawna Wielka Brytania notowała dobową ilość zakażeń na poziomie dwóch tysięcy.

Patrick Vallance, główny doradca naukowy brytyjskiego rządu oraz naczelny lekarz Anglii Chris Whitty przedstawili w poniedziałek prognozy, jak może rozwijać się epidemia w najbliższych tygodniach. Ich zdaniem, jeśli obowiązujący trend się utrzyma, to 13 października doprowadzi to do 49 tysięcy przypadków dziennie.