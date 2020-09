Koronawirus w Polsce. Wyjaśnienia ministra zdrowia

Koronawirus. - Wszyscy byliśmy zaskoczeni pandemią - mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Przekonywał do nowej strategii Ministerstwa Zdrowia. - Gdy lekarze rodzinni nie pomogą w opanowaniu tej fali jesiennej, to pacjenci wylądują na SOR-ach - stwierdził.

W czwartek Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowej strategii odnośnie pandemii. Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznał, że "przed nami trudny okres, ponieważ na jesieni pojawi się wiele infekcji, których objawy są podobne do koronawirusa”.

- Musimy zdawać sobie sprawę, że gdyby lekarze rodzinni nie pomogli w zwalczaniu epidemii, tej fali jesiennej, to pacjenci wylądują na SOR-ach i izbach przyjęć, gdzie jak wiemy zagęszczenie w sezonach jesiennych jest duże. Jest to pewna metoda obrony przed tą sytuacją - powiedział w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News minister zdrowia Adam Niedzielski. Powiedział, że w poniedziałek spotka się z kolegium lekarzy medycyny rodzinnej, by usłyszeć o wątpliwościach i uwagach, dotyczących nowej strategii Ministerstwa Zdrowia.

- To, co staraliśmy się przedstawić w nowej strategii zwalczania koronawirusa, to danie pewnego narzędzia lekarzom medycyny rodzinnej, które pomoże dokonać prawidłowej selekcji pacjentów w stosunku do zbliżającej się fali infekcji zachorowań grypy - zapewnił szef resortu.

- Wszyscy byliśmy zaskoczeni pandemią. Nie było grupy, która by była przygotowana - mówił Niedzielski. Zapewnił, że teraz "należy przywracać dostępność do standardowej służby zdrowia, a ludzie, którzy bali się kontaktu z lekarzami z powodu epidemii, muszą wrócić do normalnego rytmu badań".

Minister zdrowia odniósł się także do wątpliwości lekarza POZ dr Łukasza Jankowskiego, który "nie rozumie dlaczego lekarz musi najpierw zobaczyć pacjenta, by skierować go na test". Niedzielski przekonywał, że ta metoda została zaproponowana przez prof. Andrzeja Horbana, konsultanta krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Chodzi o zweryfikowanie objawów, zgłaszanych w czasie teleporady.

Koronawirus w Polsce. Najnowsze dane Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w najnowszym raporcie o wzroście liczby osób zakażonych koronawirusem w Polsce. W ciągu ostatniej doby przybyło 691 nowych przypadków. W wyniku SARS-CoV-2 zmarło 8 osób. Wyleczonych zostało 1 227 osób, najwięcej od początku pandemii.

W piątkowym komunikacie przekazano informacje o 691 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. Zachorowania dotyczą województw: mazowieckiego (121), małopolskiego (120), wielkopolskiego (93), podkarpackiego (92), śląskiego (54), łódzkiego (43), pomorskiego (41), dolnośląskiego (27), lubelskiego (27), świętokrzyskiego (15), warmińsko-mazurskiego (15), lubuskiego (13), kujawsko-pomorskiego (11), opolskiego (9), podlaskiego (8) i zachodniopomorskiego (2).

Resort poinformował także o 8 zgonach. Do zdrowia wróciło 49 820 osób, z czego 1 227 w ciągu ostatnich 24 godz. To największy dobowy przyrost ozdrowieńców.

Pierwszy dzień szkoły w dobie pandemii koronawirusa w Polsce. Rodzice o "stresie i lęku"

Koronawirus w Polsce. Nowa strategia

Ministerstwo Zdrowia zapowiedziało sporo zmian i to nie tylko w podejściu do koronawirusa. Nowa strategia ma objąć cztery obszary. Pierwszy dotyczy zasobów infrastrukturalnych i ludzkich. Powstaną trzy poziomy szpitalnictwa, a lekarze rodzinni dostają nowe kompetencje.

Zmieni się także podejście do testowania pacjentów. Jak zakłada ministerstwo należy skupić się na pacjentach objawowych oraz pacjentach z grup ryzyka. Resort ma także zamiar wprowadzić szybkie testy antygenowe.

Kolejnym elementem strategii mają być szczepienia przeciwko grypie oraz odpowiedzialność społeczna ws. zapobiegania rozprzestrzeniania się epidemii.

Koronawirus w Polsce. Nowa mapa stref

Ministerstwo zdrowia opublikowało także nową listę czerwonych i żółtych stref, w których obowiązują dodatkowe obostrzenia.

Aktualnie czerwone strefy to:

Nowy Sącz

powiat limanowski

powiat pajęczański.

Żółte strefy obejmują:

powiat nowosądecki

powiat łowicki

powiat lipski

powiat kolski

powiat konecki

powiat przeworski

powiat kłobucki.