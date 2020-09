Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Adam Niedzielski o nowej strategii walki z SARS-CoV-2

- Mamy za sobą etap drastycznych środków, teraz zmieniamy charakter reagowania. Odchodzimy od środków ogólnokrajowych, do środków dedykowanych konkretnym regionom. To bardzo ważna zmiana - zapowiedział minister zdrowia. Dodał, że to "strategia smart"

Koronawirus w Polsce. Nowa strategia resoru obejmie cztery obszary

Minister zapowiedział zmiany w sieci szpitali jednoimiennych. - Zamierzamy utworzyć trzy poziomy szpitalnictwa do opieki nad pacjentami zakażonymi. Pierwszy poziom to będą szpitalne izolatki, praktycznie w każdej z placówek powiatowych - mówił minister. Zapewnił jednak, że to nie one zajmą się leczeniem chorych na COVID-19, lecz pozostałe dwa poziomy opieki.