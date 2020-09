Koronawirus w Polsce. Kolejne przypadki. Ministerstwo Zdrowia publikuje nowy raport

Tym samym liczba zakażonych koronawirusem w Polsce wynosi 69 129. Do tej pory zmarło 2 092 osób.

Krytyka Rzecznika Praw Dziecka. Krzysztof Gawkowski przesadził? Słowa o głupocie

Koronawirus w Polsce. Jesienna strategia rządu na drugą falę epidemii

- Na podstawie doświadczeń ostatnich miesięcy chcemy dostosować procedury, które do tej pory były stosowane. Jedną z rzeczy, która została już wprowadzona, jest skrócenie okresu kwarantanny. Jutro (tj. w czwartek - przyp. red.) pokażemy, jak ma się zachowywać osoba, która ma podejrzenie koronawirusa, bo to ulegnie modyfikacji - zdradził Piotr Mueller na antenie Polsat News.

Rzecznik poinformował także, że "rząd chce, by dostęp do diagnozy był szybszy niż do tej pory". Mają być zaangażowane w tym celu POZ-y (Podstawowa opieka zdrowotna). Pojawiła się również zapowiedź, że zostaną m.in. uruchomione regularne operacje po modyfikacji sieci szpitali jednoimiennych. Rządzący mają zmniejszyć liczbę takich placówek.