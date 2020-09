Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller o strategii rządu na jesień. Będą zmiany

Koronawirus w Polsce. Piotr Mueller opowiadał o strategii rządu na jesień, gdy przewidywana jest druga fala epidemii. - Jutro pokażemy, jak ma się zachowywać osoba, która ma podejrzenie koronawirusa, bo to ulegnie modyfikacji - zdradził Mueller.

Piotr Mueller był gościem Polsat News. Rzecznik rządu był pytany o jesienną strategię rządu w walce z koronawirusem.

- Na podstawie doświadczeń ostatnich miesięcy chcemy dostosować procedury, które do tej pory były stosowane. Jedną z rzeczy, która została już wprowadzona, jest skrócenie okresu kwarantanny. Jutro pokażemy, jak ma się zachowywać osoba, która ma podejrzenie koronawirusa, bo to ulegnie modyfikacji - zdradził Mueller.

Rzecznik poinformował także, że "rząd chce, by dostęp do diagnozy był szybszy niż do tej pory". Mają być zaangażowane w tym celu POZ-y (Podstawowa opieka zdrowotna). Pojawiła się również zapowiedź, że zostaną m.in. uruchomione regularne operacje po modyfikacji sieci szpitali jednoimiennych. Rządzący mają zmniejszyć liczbę takich placówek.

Piotr Mueller mówił także o zmianach w procedurze objęcia kwarantanną. - Do tej pory trzeba było dostać decyzję, żeby zostać wycofanym z kwarantanny. Teraz będzie jasny termin - 10 dni, jeżeli nie ma objawów i osoba wychodzi z kwarantanny - mówił polityk.

Podczas rozmowy pojawiła się również kwestia oczyszczalni "Czajka". Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji nabrało podejrzeń co do przyczyn awarii i złożyło zawiadomienie w prokuraturze. Padają podejrzenia o sabotaż lub inne działania o charakterze terrorystycznym.

Czy rzeczywiście doszło do sabotażu? - Rozpatruję to słowo w ramach żartu. Internauci wyzłośliwiali się, że to zaatakowały ryby - odparł Piotr Muller. Ocenił, że "zawiadomienie ze strony ratusza ma charakter raczej zasłony dymnej, niż rzetelnego złożenia wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa".

– Pamiętajmy o tym, że to jest pewnego rodzaju recydywa. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z taką samą sytuacją. To miasto jest odpowiedzialne, samorząd Warszawy jest odpowiedzialny za kwestie wodno-kanalizacyjne i to miasto ponosi koszty, w tym wypadku również koszty alternatywnego przesyłu – mówił Mueller.

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce dojdzie do rekonstrukcji rządu. Piotr Mueller zapowiedział, że "w tej chwili dojdzie do pewnego zmodyfikowania jeżeli chodzi o liczbę resortów i zakresy działów administracji rządowej, którym podlegają".

- W związku z tym naturalne jest, że skoro Prawo i Sprawiedliwość, największa partia w Zjednoczonej Prawicy, będzie miała mniej resortów, to tak samo proporcjonalnie nasi koalicjanci tę liczbę resortów powinni mieć mniejszą. To jest propozycja, która w tej chwili leży ze strony PiS - dodał rzecznik rządu.

– Jest taka propozycja faktycznie, żeby to było po jednym resorcie, natomiast również PiS straci z tego tytułu kilka resortów – podkreślił.

Źródło: Polsat News