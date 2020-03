Koronawirus w Polsce. "Ten weekend będzie kluczowy". Komentarz wirusologa

Koronawirus w Polsce cały czas się rozprzestrzenia. Rząd wprowadził stan epidemii, by zahamować wzrost liczby osób zakażonych. Obecny bilans wynosi: 439 zakażonych, w tym 5 przypadków śmiertelnych. Według doradcy Głównego Inspektora Sanitarnego, wirusologa profesora Włodzimierza Guta, ten weekend może być kluczowy dla dynamiki wzrostu zachorowań na Covid-19 w Polsce.

Gut tłumaczy w RMF FM, że "najbliższych kilkadziesiąt godzin pokaże efekt zmian wprowadzonych przed tygodniem". - Dynamikę będziemy mogli ocenić w sobotę, niedzielę, ponieważ okres wylęgania trwa około pięciu, sześciu dni - przekonuje. Do tej pory największy wzrost liczby osób zakażonych był w piątek, tj. 70.

Światowa Organizacja Zdrowia - WHO - przyznała, że liczba zakażeń w Europie zachodniej jest ogromna. Tylko w czterech krajach - we Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji - liczba zakażonych przekroczyła 85 tys. To już o 4 tys. więcej niż w całych Chinach.