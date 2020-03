Koronawirus. We Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Francji więcej zakażeń niż w Chinach

Na całym świecie zarejestrowano prawie 250 tys. infekcji koronawirusa oraz ponad 10 tys. zgonów. Choć jeszcze 2-3 tygodnie temu wydawało się to nierealne, obecnie epicentrum pandemii nie są Chiny, a Europa zachodnia.

Na całym Starym Kontynencie liczba zakażeń w piątek rano przekroczyła już 110 tys. i nadal rośnie. We Włoszech liczba chorych to ponad 41 tys., w Hiszpanii 20 tys., w Niemczech 16 tys., a we Francji 11 tys. osób.