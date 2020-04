Koronawirus w Polsce. Szef WHO napisał list do prezydenta Andrzeja Dudy

"Mam zaszczyt napisać do pana, aby podziękować za wszystkie pana wysiłki na rzecz ograniczenia skali i wpływu pandemii koronawirusa" - pisze w liście szef WHO do prezydenta. Tedros Adhanom Ghebreyesus twierdzi też, że SARS-CoV-2 da się pokonać wspólnymi wysiłkami.



Koronawirus w Polsce. Szef WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus (zdj. arch.) (East News, Fot: AFP/EAST NEWS)