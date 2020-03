Koronawirus w Polsce. Siedmioro dzieci i jeden komputer. "Minister o nas zapomniał"

Koronawirus w Polsce wymusił na rodzicach przejęcie roli nauczycieli. - Plan, który proponuje rząd to układ dla rodziców z jednym dzieckiem, którzy mają dostęp do internetu i sprzętu - mówi Andrzej Mały. Sam ma siedmioro dzieci i jeden komputer.

Pani Aldona wychowuje troje wnucząt. Z pierwszym, 11-latkiem przerabiała w zeszłym tygodniu technikę, historię, polski, angielski i matematykę. Z drugim wnukiem, który chodzi do czwartek klasy szkoły podstawowej - polski, przyrodę, matematykę i angielski. A z najmłodszym ośmiolatkiem – trzy godziny z zajęć edukacji wczesnoszkolnej.

53-letnia kobieta dzieci wychowuje samotnie od dwóch lat. To wtedy w tragiczny sposób została zamordowana jej córka.

„Musiałabym mieć trzy komputery. I internet”

- Teraz, kiedy szkoły są zamknięte codziennie przerabiam z wnukami po kilka przedmiotów dziennie. Uczę się z nimi od rana do wieczora, bo jestem osobą samotną. W piątek minister ogłosił, że za kilka dni mają rozpocząć się zdalne lekcje, aby nauczyciele mogli odpowiednio ocenić pracę uczniów. Tylko, żeby moje wnuki mogły brać udział w lekcjach musiałabym mieć trzy komputery. I dostęp do internetu - opowiada Aldona.

Chodzi o zmianę przepisów, według której Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło możliwość kształcenia na odległość. Wszystko po to, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COVID- 19. MEN określiło zasady prowadzenia zdalnej edukacji i stworzyło możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od środy 25 marca do 10 kwietnia tego roku.

53-letniej kobiecie dostęp do internetu skończył się w piątek. Jak wyjaśnia do tej pory nie miała w domu stacjonarnej sieci. Używała telefonu, na którym miała wykupione 10 GB danych. - To wystarczyło mi na miesiąc. Wchodziłam w dziennik elektroniczny i sprawdzałam oceny. Teraz pakiet danych skończył mi się po trzech dniach - mówi Aldona.

Jak twierdzi, aby opowiedzieć o sytuacji, w zeszłym tygodniu dzwoniła na infolinię Ministerstwa Edukacji Narodowej. - Pytałam skąd siedmioletnie dziecko ma mieć komputer. Informowałam też, że nie mam stacjonarnego internetu. A nawet jeżeli chciałabym mieć to w trakcie epidemii nikt mi go nie podłączy. Konsultant powiedział, że decyzje podejmie minister. Tego samego dnia podczas wieczornej konferencji dowiedziałam się o zdalnej nauce - mówi Aldona.

„Minister rzuca nas na głęboka wodę”

Kobieta obawia się, że jeżeli wykupi internet, to będzie musiała się zobowiązać dwuletnią umową, a opłaty za energię wzrosną. Bo komputer będzie działał kilka godzin dziennie. - Za mieszkanie płacę czynsz 2,5 tys. zł miesięcznie. Kiedy zmarła moja córka o kredyt na nagrobek musiałam poprosić bliską mi osobę. Jestem teraz narażona na dodatkowe koszty - mówi Aldona. - Minister edukacji rzucił nas na głęboką wodę. Państwo powinno nam zapewnić nam dostęp do internetu i potrzebnych narzędzi. W Polsce nie brakuje rodzin wielodzietnych, bez komputerów, czy osób, które nie mają zasięgu. Jak mają się uczyć? - pyta.

Z rodzicami, którzy znajdują się w sytuacji podobnej do pani Aldony Wirtualna Polska rozmawia od rana. - Jesteśmy zawaleni lekcjami i pracami pisemnymi. Nie wyobrażam sobie co będzie dalej – mówi nam 28-letnia Patrycja, matka dwójki dzieci. W domu ma jeden komputer.

W niedzielę wieczorem sytuacją niepokoi się Andrzej Mały, który z żoną prowadzi rodzinny dom dziecka w Kaliszu. Rodzina mieszka w dwupiętrowym budynku. Na górze znajdują się trzy sypialnie. A na dole dwa pomieszczenia i kuchnia. To tam miałyby uczyć się zdalnie dzieci.

Siedmioro dzieci i jeden komputer

- Moja biologiczna córka ma 13 lat. W tym samym wieku jest też druga dziewczynka. W domu mamy pierwszoklasistkę i tróję niemowląt. A także półtoraroczną dziewczynkę z porażeniem mózgowym. W dodatku cztery dni temu w kryzysowej sytuacji wzięliśmy do siebie kolejne dwumiesięczne dziecko, bo w placówkach nie było miejsc, aby je przyjąć – opowiada Andrzej mały. Jak wyjaśnia, rodzina nie ma możliwości, aby dzieci uczyły się zdalnie.

- Musielibyśmy przerobić program od czwartej do szóstej klasy i jedną godzinę dla pierwszoklasisty. Mamy jeden komputer w domu. Jak mamy tyle godzin siedzieć z dziećmi przy komputerze i zająć się maluchami? - pyta Andrzej Mały.

I dodaje: Wychowawca pytał nas o możliwości, szkoła się nami bardzo interesuje i nie mogę na nią narzekać. Mam jednak wrażenie, że ministerstwo zrzuciło całą odpowiedzialność na nauczycieli i dyrektorów. Lepiej byłoby uruchomić zdalną edukację później i przygotować się. Obawiam się, że moje dzieci będą musiały powtarzać klasę.

„To plan dla dwójki wykształconych osób z jednym dzieckiem”

- Pamiętajmy, że dzieci w Polsce czeka trudny czas. Za chwilę mogą tracić dziadków i babcie. Sam dobijam do 50-tki i mam astmę, jestem w grupie podwyższonego ryzyka. Plan, który proponuje rząd to układ dla dwojga wykształconych rodziców z jednym dzieckiem, którzy mają dostęp do internetu i sprzętu - mówi Andrzej Mały.

Podobnego zdania jest Aldona. - Niektóre z dzieci będą miały problem, aby odpowiednio przyswoić wiedzę, poczują się gorzej i ubogo. W szkole do każdego przedmiotu jest jeden nauczyciel. A teraz my jesteśmy od wszystkiego. Szukam pomysłu, jak pomóc wnukom w zadaniach z nauka angielskiego, skoro nie mówię w tym języku. Na konferencjach wszystko wygląda pięknie, ale rzeczywistość jest inna - mówi Aldona.

Wirtualna Polska wysłała do Ministerstwa Edukacji Narodowej w poniedziałek pytania, co mają zrobić rodzice bez sprzętu i dostępu do internetu. Czekamy na odpowiedź.

