Koronawirus w Polsce. Rzecznik rządu: jeszcze w maju liczba chorujących osób będzie na wysokim poziomie

Jednocześnie Rada Ministrów zamierza częściowo złagodzić obostrzenia wprowadzone w połowie i pod koniec marca oraz na początku kwietnia . - Eząd jednak czeka na "lepsze dane" dotyczące liczby zakażonych osób. - Jeśli one nadejdą, to maj, koniec kwietnia będzie początkiem "odmrażania" gospodarki. W pierwszej kolejności dotyczyłoby to zasad przemieszczania się i terenów zielonych. Później handlu, usług, jednak dalej z pewnymi rygorami - stwierdził polityk.

Rada Ministrów nadal nie podjęła jeszcze decyzji co do powrotu dzieci do szkół. - Mamy nadzieję, że będzie to jeszcze możliwe w tym roku szkolnym. To jednak zależy od sytuacji epidemicznej - zaznaczył Piotr Muller. Póki co do 26 kwietnia wszystkie placówki edukacyjne w Polsce pozostają zamknięte.