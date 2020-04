Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia. Mateusz Morawiecki: rozwiązania przynoszą efekty

Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki poinformował o przedłużeniu regulacji dotyczących epidemii. Z kolei minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział od 16 kwietnia obowiązek zakrywania twarzy w przestrzeni publicznej.



- Gdybyśmy nie stosowali obostrzeń, to mielibyśmy dziś nawet 40 tys. zachorowań - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. Dodał, że wprowadzone rozwiązania przyniosły efekty.

- Dziękuję lekarzom i pielęgniarkom (...) Dziękuję wszystkim Polakom - dodał.

- Przedłużamy obowiązujące ograniczenia. Do 19 kwietnia pozostają obostrzenia dotyczące galerii handlowych, kin, teatrów, zakładów usługowych, a także utrzymane zostają ograniczenia liczby osób w sklepach i kościołach - poinformował premier Morawiecki.

Z kolei granice mają być zamknięte w Polsce do co najmniej 3 maja. Do tego dnia przedłużone zostały sanitarne kontrole graniczne. Obowiązkowa pozostaje również kwarantanna.

Premier wyjaśnił też, że do 26 kwietnia przedłużone zostało wstrzymanie międzynarodowego ruchu lotniczego i kolejowego. Imprezy masowe zawieszone są do odwołania.

Szkoły mają być zamknięte do 26 kwietnia. - Przesuwamy egzaminy maturalne i ósmoklasisty - dodał Morawiecki, wyjaśniając, że najbliższy możliwy termin to czerwiec. KPRM wyjaśniła w mediach społecznościowych, że o konkretnych terminach resort edukacji będzie informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

- Po świętach chcemy przedstawić plan powrotu do nowej rzeczywistości gospodarczej. Jest nadzieja, że będziemy w stanie poradzić sobie z epidemią - powiedział szef rządu. - Chciałbym przekazać Państwu, w związku z nadchodzącymi świętami Wielkiej Nocy nadzieję, że poradzimy sobie z pandemią, i że kraj wróci do normalnej rzeczywistości - dodał.

Koronawirus w Polsce. Nowe obostrzenia

Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział natomiast, że "potrzeba, aby państwo ruszyło do przodu, żebyśmy mieli środki na leczenie chorych". - Musimy powoli, w sposób bezpieczny wracać do rzeczywistości, ale zachować środki, które pozwolą nam ograniczyć wirusa - mówił.

Szumowski poinformował, że 16 kwietnia wprowadzony zostanie obowiązek zasłaniania twarzy, czyli zakrywania ust i nosa w przestrzeniach publicznych.

- Od przyszłego czwartku będziemy wprowadzali obowiązek zakrywania nosa i ust w przestrzeni publicznej. To na dzień dzisiejszy, gdy już coraz więcej jest osób chorych w Polsce, czasami bezobjawowo, pozwala ochronić nie nas, którzy będziemy nosili te maseczki i chustki na twarzy, ale innych przed nami. W związku z tym od przyszłego czwartku taki obowiązek będzie dla wszystkich w przestrzeni publicznej - mówił szef resortu zdrowia.

- O szczegółach będziemy informować - odpowiedział minister, pytany o możliwe kary za naruszenie tego nakazu.

Koronawirus w Polsce. Minister o różnicach w statystykach

Minister Szumowski był pytany o wypowiedź prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego ws. podawania danych o zgonach. - Wszystkie osoby, które zmarły na terenie Warszawy, ale były zameldowane gdzie indziej, są raportowane do stacji sanepidu w miejscu zameldowania - powiedział minister.

- To aż żal komentować takie słowa, dziękuję wojsku, że tak solidarnie wszystkim pomaga. Tylko solidarność może doprowadzić do tego, że szybciej zwalczymy koronawirusa. Odstawmy walkę polityczną na bok - odparł premier Mateusz Morawiecki na pytanie reportera WP Michała Wróblewskiego o wypowiedź Sławomira Nitrasa. Przypomnijmy: poseł KO stwierdził, że ma nadzieję na to, że "wojsko się tak naprawdę zbuntuje ws. wyborów i nie weźmie udziału w tym procederze".

Koronawirus w Polsce i na świecie. Mapa zagrożenia

