Koronawirus w Polsce. Wielkanoc bez święcenia pokarmów, msze do pięciu osób

Rząd przedłużył w czwartek obostrzenia dotyczące liczby osób, które mogą gromadzić się w kościołach i uczestniczyć we mszy świętej. Do tej pory w kościele mogło się gromadzić do pięciu osób – poza księdzem i jego pomocnikami. Po 12 kwietnia, czyli m.in. w trakcie świąt Wielkanocnych - w tym Wielkiej Niedzieli – będą obowiązywały takie same restrykcje.