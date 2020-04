Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia Łukasz Szumowski odpowiada prezydentowi Trzaskowskiemu

"Do 7 kwietnia rząd raportował 8 ofiar Covid19 w Warszawie. Tymczasem Urząd Stanu Cywilnego otrzymał 32 karty zgonu z tą przyczyną – 18 z nich dotyczyło zmarłych zameldowanych w stolicy" – napisał na Twitterze w czwartek 9 kwietnia Rafał Trzaskowski.

Dzień wcześniej prezydent Warszawy dziwił się: – Do tej pory nie uzyskałem odpowiedzi w tej sprawie. Z mojego wglądu w wystawiane akty zgonu wynika, że w szpitalu MSWiA przy ul. Wołoskiej, koronawirusa jako przyczynę zgonu wpisano do dokumentów w 32 wypadkach. Tymczasem we wtorek władze raportowały 8 ofiar śmiertelnych w Warszawie. Moim zdaniem statystyki są zaniżone – powiedział Trzaskowski na antenie TVN 24.