Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski: nie będzie kolonii ani obozów. Musimy być na to przygotowani

Przypomniał także o nakazie zakrywania twarzy od czwartku w miejscach publicznych. - To może być komin czy szalik czy chustka czy bawełniana maseczka uszyta z czegokolwiek. Maseczki chirurgiczne są bardziej potrzebne w szpitalach - mówił Szumowski. Prowadzący Robert Mazurek pytał ministra o jego wypowiedź sprzed półtora miesiąca, że nie wie, dlaczego ludzie noszą maseczki, bo nie chronią przed koronawirusem. - Wtedy nie mieliśmy wirusa w populacji w takiej ilości jak teraz, coraz więcej go mamy, więc szansa, że my będziemy zarażać innych jest znacznie większa - powiedział Łukasz Szumowski.