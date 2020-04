"Musimy odmrażać gospodarkę. Najpóźniej od przyszłego tygodnia". Jarosław Gowin odpowiada na pytania WP

Zdaniem byłego wicepremiera, kluczem do wyjścia z nadchodzącej zapaści będzie przejście do "drugiej fazy walki z koronawirusem", czyli wprowadzenie "Planu Sośnierza", opierającego się na trzech fundamentach. Pierwszy zakłada konieczność wprowadzenia masowej produkcji testów na koronawirusa tak, aby wykonywać ich docelowo nawet 60-80 tys. dziennie, również w standardzie "drive-in", przy laboratoriach diagnostycznych pracujących 24 godziny na dobę.

Drugi element planu to ścisłe ("za zgodą Polaków") monitorowanie ich aktywności oraz kontaktów poprzez aplikację badające aktywność telefonów komórkowych. To model powtarzający doświadczenia Korei Południowej, dzięki któremu w sytuacjach kryzysowych można ustalić grono osób, które weszło w kontakt z zarażonym.

Niestety nie dowiedzieliśmy na na konferencji jakie konkretne sektory gospodarki miałyby być reaktywowane jako pierwsze. We Włoszech czy Hiszpanii należy do nich branża księgarska, artykuły dziecięce i branża budowlana. "Wolałbym w tym momencie nie wyprzedzać planów rządu" - stwierdził były wicepremier, sugerując, że dzisiaj rząd musi "jak najszybciej zresetować na szeroką skalę sektor publiczny". - Nowa ustawa o zamówieniach publicznych ma wejść w życie 1 stycznia 2021 roku, może warto skrócić to vacatio legis? Powinniśmy doprowadzić do tego aby te środki, które państwo ma i tak przeznaczyć na inwestycję, przeznaczyć już teraz. Do resetu polskiej gospodarki nie da się również doprowadzić bez kompleksowego dofinansowania samorządów - zaapelował w rozmowie z WP szef Porozumienia.