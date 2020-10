Koronawirus w Polsce. Remdesivir poszukiwany. Jest ruch KE

Remdesivir został stworzony, by leczyć gorączkę krwotoczną wywołaną przez wirus Ebola. Jednak po wybuchu pandemii koronawirusa Europejska Agencja Leków dopuściła substancję do stosowania w leczeniu COVID-19. To eksperymentalny lek, ale skuteczny. Chroni pacjentów z koronawirusem przed ryzykiem ciężkich powikłań.