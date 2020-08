Koronawirus w Polsce. Prokuratura zajmie się wizytą polityków na Wawelu

Zawiadomienie o tym, że politycy gromadzą się na Wawelu, mimo że w kraju obowiązują obostrzenia z powodu pandemii koronawirusa, do krakowskiej prokuratury w połowie kwietnia złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych (OMZRiK).

Jak wyjaśnił PAP w środę jego prezes Konrad Dulkowski, zawiadomienie to dotyczyło "grupy mężczyzn i kobiet, z których część pracuje w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w Kancelarii Prezydenta lub jest związanych z PiS".

Prezes OMZRiK wyjaśnił, że wówczas prokuratura odmówiła zajęcia się tą sprawą "z uwagi na lakoniczną treść pisma, opartą tylko na doniesieniach medialnych". Dulkowski wskazał, że uznano również, iż "brak jest podstaw do wszczęcia procedury prawno-karnej pod kątem zaistnienia ewentualnych przestępstw".

Ośrodek postanowił złożyć zażalenie na tę decyzję. - Podnosiliśmy w nim, że skierowane do nas pismo z prokuratury nie ma żadnego tytułu, czyli pominięte zostały wszelkie procedury, a samo pismo - zgodnie z przepisami - jest prywatnym listem prokuratora do nas - mówił Dulkowski.

Reprezentująca Ośrodek adwokat Magdalena Spisak poinformowała PAP, że Ośrodek zaskarżył brak wydania formalnej decyzji w tej sprawie do prokuratora Prokuratury Regionalnej. Ten z kolei - jak wyjaśniła - "uznał zażalenie za zasadne, sporządzając obszerne uzasadnienie postanowienia".

W rozmowie z PAP do sprawy odniósł się także rzecznik krakowskiej prokuratury regionalnej Wojciech Mularczyk.

- Kodeks postępowania karnego daje osobie lub instytucji, która złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, uprawnienie do złożenia zażalenia w sytuacji, gdy po upływie sześciu tygodni taka osoba lub instytucja nie otrzyma postanowienia o wszczęciu lub odmowie wszczęcia postępowania przygotowawczego - wyjaśnił prokurator.

Sprawa wróciła zatem do prokuratury okręgowej. Z informacji przekazanych przez Mularczyka w środę po południu wynika, że "sprawa, której przedmiot objęty jest zawiadomieniem, została przekazana do jednej z podległych prokuratur rejonowych".

Prezes Ośrodka Konrad Dulkowski, pytany o to, dlaczego OMZRiK zdecydował się na zawiadomienie, ocenił, że cała sprawa ma "charakter symboliczny". - Politycy PiS pokazali to, o czym śpiewał Kazik - pogardę dla dobra wspólnego - powiedział. Jak przypomniał, do spotkania na Wawelu miało dojść w czasie, kiedy Polacy siedzieli zamknięci w domach, a za złamanie przepisów groziły wysokie kary finansowe.