Koronawirus w Polsce. Prof. Robert Flisiak o godzinie policyjnej: to kompletna bzdura

- Jesteśmy w newralgicznym punkcie. Gdybyśmy w tej chwili egzekwowali obostrzenia, respektowali je, moglibyśmy się spodziewać w ciągu 2-3 dni spadku liczby zachorowań i zgonów. Obawiam się, że w wyniku świąt, tego, że z zakazu zgromadzeń wyłączone są kościoły, szczyt tej fali nam się wydłuży. Będziemy mieli po świętach w najlepszym wypadku utrzymanie poziomu, który mamy w tej chwili - mówił prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, członek Rady Medycznej ds. COVID-19 prof. Robert Flisiak. - Co z tego, że wprowadzi się godzinę policyjną, kiedy w godzinach nocnych policja może co najwyżej patrolować puste ulice, na których zakażenia się nie rozprzestrzeniają. To kompletna bzdura. Bardziej należy przyjrzeć się temu, co jest wprowadzone - stwierdził Flisiak. - Nie wiem, czemu ma służyć kwarantanna wobec wszystkich, którzy przylatują z zagranicy. Kwarantanna na przylocie z Wlk. Brytanii jest kompletnie bez sensu, bo to raczej Wlk. Brytania powinna się w tej chwili przed nami zamykać, a nie my przed nią. Nie mówiąc o takich krajach, jak Izrael. To działanie, które niewiele przyniesie - dodał profesor.

