WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze szpital + 2 koronawirusRafał Trzaskowski oprac. Magdalena Nałęcz 2 godziny temu Koronawirus w Polsce. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski komentuje współpracę z rządem - To rząd odpowiada za opanowanie sytuacji epidemicznej, to jest jego odpowiedzialność. My natomiast rząd wspieramy - powiedział w programie... Rozwiń prezydencie podkreśla pan że w tyc … Rozwiń Transkrypcja: prezydencie podkreśla pan że w tych dniach przede wszystkim jest pan prezydentem Warszawy to proszę powiedzieć jak w tej chwili w Warszawa walczy z wirusem jak są przygotowane szpitale czy nie ma zagrożeń że Który szpital Czy przy stanie przyjmować pacjentów przez cały czas trzeba czynić to główne założenie i zastrzeżenie że to rząd co odpowiada za opanowanie sytuacji epidemiczne bo to jest jego odpowiedzialność My natomiast rząd oczywiście Wspieramy i na główną odpowiedzialność jest to żeby miasto funkcjonowało jak najbardziej efektywnie żeby te wszystkie podstawowe usługi Które miasto zapewnia były dostarczane na tym się w tej chwili koncentrujemy miasto funkcją normalny mimo tych bardzo bardzo trudnej sytuacji Natomiast rzeczywiście jest tak że Warszawa Jest wyjątkowa ponieważ 10 szpital jest zarządzany przez samorząd rząd wyznaczył szpital w Warszawie na ulicy Wołoskiej w szpitalu mini który przyjmuje wszystkich zakażonych wirusem Korona wirusem No ale inne szpitala oczywiście też muszą funkcjonować my przyjęliśmy część tych pacjentów ze szpitala rządowego No i oczywiście kiedy ten w tym szpitalu nie będzie już miejsc część szpitali miejskich będzie odpowiedzialna również za przyjmowanie pacjentów myślę do tego Przygotowujemy brakuje sprzętu brakuje przede wszystkim środków ochrony osobistej i myśmy się do pana wojewody zgłaszali z bardzo konkretny zapotrzebowaniem wiele dni temu No i mamy nadzieję że ten sprzęt do Warszawskich szpitali Szybko dotrze na temat sami robimy zakupy mimo obietnic rządu dlatego że chucham na zimne chcemy żeby sytuacja w szpitalach była dobra niestety czasami otrzymujemy takie sygnały dosyć niepokojące jeżeli właśnie chodzi o sprzęt jeżeli chodzi o to w jaki sposób ratownicy na mnie w swoim zakresie tutaj na miejscu w mieście Staramy się pomóc Panie prezydencie mówiłam że zwracacie się z prośbą o pieniądze o jakich kwotach mówimy Ile w tej chwili Ministerstwo Zdrowia i wojewodowie przyznali w Warszawie No nie ma jeszcze dokładnie tych tych kwot rozmawiamy o milionach złotych a na pewno tych pieniędzy będzie potrzeba znacznie więcej byśmy tutaj zgłaszali bardzo konkretne zapotrzebowanie jeżeli chodzi o konkretny sprzęt ja podjąłem decyzję żeby te stanowiska specjalne intensywnej pomocy których w Warszawie ewentualnie brakuje w tak trudnej sytuacji Myśmy to oceni na 30 takich stanowisk że będzie też kupowali we własnym zakresie bo nie mnie jednak jasne zdaliśmy raport wklej rządowi tutaj Przede wszystkim chodzi o to zabezpieczenie pracowników na wiele wiele dni bo w tej chwili uspokajają pracownicy są w Warszawie zabezpieczeni ale trochę denerwuje nas to że i Niepokoju może w ten sposób to że to nie jest zapewniona na wiele dni A wiadomo że ta sytuacja kryzysowa jeszcze w Warszawie trwała natomiast na razie uspokajam w Warszawie jeżeli chodzi Chodzi o kwestie respiratorów są respiratory są też wolne respiratory natomiast oczywiście sytuacja się zmienia dynamicznie i dlatego musimy uważni i tutaj Pozostaniemy w rządem bardzo ścisłym kontakcie właśnie jak ty kontakty w takim razie wyglądają jak wygląda współpraca na linii samorządy i rząd ta współpraca się dobrze układamy z panem wojewodą jesteśmy przez cały czas w kontakcie Mam nadzieję że też te to zapotrzebowanie które zgłosiliśmy zostanie bardzo szybko uzupełnione tak trudnych sytuacjach polityka odchodzi na dalszy plan i przede wszystkim koncentrujemy się na tym żeby żeby miasto funkcjonowała w sposób niezakłócony i ja tutaj od sam oferował m pełną współpracy z rządem czyszczą za te sytuacje odpowiada w dużej mierze rząd za zapobieganie roznoszenie się epidemii związku z tym my powtarzamy wszystkie komunikaty rządowe udostępniliśmy w całości z naszej komunikacji żeby powtarzać komunikaty rządowe i z rządem Staramy się współpracować Wcielając życie jego zalecenia Wcielając Życie wszystkie decyzje które rząd podejmuje No i przede wszystkim uspokajający z Warszawianki Warszawiaków ulice miasta są w naprawdę opuszczone w w mieście czy w komunikacji miejskiej są tylko ci którzy muszą być część Warszawiaków pozostała w domach stosując się do tego co proponuje rząd tutaj Wszyscy zachowują się bardzo odpowiedzialnie i bardzo racjonalnie i ja też takie apel powtarzam żeby przede wszystkim zachować się w sposób racjonalny powodów do paniki mimo że sytuacja jest bardzo trudna wszyscy musimy uzbroić się w cierpliwość obsługiwać się komunikaty i i i te wszystkie decyzje rządowe i podejmować racjonalne pragmatyczne decyzji