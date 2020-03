Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki: pracujemy nad pakietem stabilności

- Obecnie w Polsce 25 tys. osób znajduje się pod nadzorem epidemiczny oraz 8 tys. przebywa w kwarantannie - wyliczał premier. - Widać że Polacy stosują się do wszystkich procedur. Solidarność jest niezwykle ważna, bo tylko w ten sposób można uchronić człowieka, w ten sposób można zatrzymać rozrost epidemii. Takie zalecenia rekomenduje Światowa Organizacja Zdrowia - dodał Mateusz Morawiecki.

Prezes Rady Ministrów dodał, że rząd pracuje nad "pakietem stabilności i bezpieczeństwa". - Jest on niezbędny bo zdajemy sobie sprawę, że gospodarka polska, europejska i światowa ucierpią przez koronawirusa. - mówił Mateusz Morawiecki. Polityk dodał, że "w najbliższych dniach pokaże konkretne działania, które rząd wypracował i co do których będzie dopracowywać ostateczne szczegóły, żeby i pracownicy i pracodawcy otrzymali pewne wsparcie ze strony państwa".