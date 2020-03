Koronawirus w Polsce. Minister zdrowia przekazał najnowsze dane dotyczące SARS-Cov-2

Minister zdrowia przekazał, że zwiększono przepustowość testów stwierdzających obecność koronawriusa, obecnie wynosi ona 3000. - Spodziewamy się, że do końca tygodnia stwierdzimy ponad 1000 zakażeń SARS-CoV-2, ta liczba na pewno wzrośnie - przekazał Łukasz Szumowski.

- Uruchomiliśmy dziś sieć 19 szpitali przekształconych na sieć placówek zakaźnych. Dochodzą do nas różne sygnały, więc na przykładzie z Łomży chciałem uciąć wszystkie spekulacje - oznajmił na konferencji prasowej minister zdrowia. Każdy taki szpital zostanie wyposażony w 1000 maseczek i 1000 kombinezonów.

- W momencie przekształcenia szpitala NFZ dzwoni do pacjentów z Łomży z informacją w którym szpitalu będą mieli zapewniona pomoc medyczna. Ich jest kilka w odległości 40 kilometrów. Zdecydowaliśmy się przekazać także specjalnych dodatek - łomżyńska placówka w ramach ryczałtu dostanie 1,5 mln złotych miesięcznie. Również za każdego chorego ok. 420 złotych, co daje dodatkowych 6 mln dla szpitala - dodał Szumowski.