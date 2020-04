Koronawirus w Polsce. PiS forsuje zmiany w Kodeksie. Jarosław Gowin: wybory to problem trzeciorzędny

Senat chciał, by pracownicy służby zdrowia mieli zagwarantowane testy na obecność koronawirusa. Gowin podkreślił, że jest za tym. Jednocześnie podkreślił jednak, że codzienne testowanie będzie możliwe, i to bez tarczy antykryzysowej, kiedy stworzone zostaną szybkie, polskie testy. - Dla mnie jest to priorytetem - zaznaczył. Dodał: - Do tarczy wpisujemy to, co teraz jest realistyczne.