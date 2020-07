Koronawirus w Polsce. Padł kolejny rekord. Prof. Gut: "Ostry wzrost zakażeń, jak na początku pandemii"

Liczba zakażeń od początku epidemii to 45 688. Z powodu COVID-19 zmarło 1716 chorych. Pierwszy rekord zakażeń w Polsce padł w czwartek . Było wtedy 615 zachorowań.

- Kolejnego rekordu zakażeń dziennych należało się spodziewać. Niepokojące jest jednak to, że wzrost zakażeń jest ostry, a w dodatku gwałtowna jest jego dynamika, tak, jak na początku epidemii, w marcu . W kwietniu wskaźnik rósł, ale był spłaszczony - mówi WP prof. Włodzimierz Gut.

"Jeżeli liczba zakażeń dziennych przekroczy 1600, łóżka mogą się skończyć"

Jak tłumaczy wirusolog, w Hiszpanii wzrost zakażeń zaczynał się od kilkuset dziennie, a potem sięgnął 1,5 lub 2 tys. - Taki scenariusz jest możliwy w Polsce. Jesteśmy ósmym krajem Europy pod względem ludności, a zdarzało się to w państwach mniejszych od nas - tłumaczy wirusolog. I zaznacza, że liczba zakażeń będzie rosła. - Średni okres wylęgania koronawirusa to sześć dni. W takim czasie choroba ujawni się wśród osób, które zakaziły się dzisiaj lub kilka dni temu - mówi ekspert.

Prof. Gut ostrzega, że jeżeli przekroczymy tysiąc zakażeń dziennie, zacznie rozsypywać się system służby zdrowia. - Kiedy dziennie chorowało około 400 osób dziennie, w szpitalach wykorzystanych było 25 proc. łóżek. Jeżeli przekroczymy 1600 zakażeń dziennie, to łóżka mogą się skończyć. Zależy to oczywiście od tego, ile osób będzie chorowało w domu, a ile trafi do szpitala. Dużą porcję COVID-19 dostanie też służba zdrowia. Nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ilu lekarzy zachoruje, ale możliwe, że w Polsce zobaczymy wtedy model włoski i zagrozi nam paraliż służby zdrowia. Zasoby każdego kraju są skończone - mówi prof. Gut.