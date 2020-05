WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 pacjent zeroMieczysław Opałka oprac. Bartosz Kołodziejczyk 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. Pacjent "zero": Doskwiera mi samotność - Doskwiera mi samotność. Próbowałem sobie w jakiś sposób wypełnić pewne rzeczy, ale przy tej sytuacji, która jest, ciężko wdrożyć swoją... Rozwiń jak zdrowie Jestem pierwszym pacje … Rozwiń Transkrypcja: jak zdrowie Jestem pierwszym pacjentem na ode mnie się zaczęło te wszystkie liczby później i tak samo tak powiem też zaczęły się wszystkie liczby Wyzdrowiałem no no szczególnie ta druga właśnie teraz kolejność się zaczęły to jest najważniejsze jeżeli pan jeszcze może powtórzyć o to pytałem Jak się pan czuje jak teraz już do tygodnia po chorobie No czuję się bardzo dobrze dopiero mnie troszeczkę tylko samotność Próbowałem też w jaki sposób tobie która jest no ciężko jakby się widok nowe swoją swoje osocze już 2 tygodnie temu ale też tak powiem nie dla mnie już jest dalej ze względu na wiek próbowałem tam nawet jeżeli sposobami nie chcą ode mnie cały czas w jaki sposób No w jaki sposób się Uzupełniam jakieś specyfiki No używam też takich innych ludzi tam bracie który używałem szpitalu zajmuje się domem zajmuje się z otoczeniem jeżdżę gdzieś na twój tam jest A jadę gdzieś tam motocyklem tak sobie to organizuje ale opowiada pan o tym tak jakby pan był cały czas w takim procesie ciągłego jeszcze leczenia i teraz trochę Przyznaję że nie do ciebie to znaczy że jest pan człowiekiem który już wyzdrowiał Czy jest pan człowiekiem który ozdrowiał i musi ciągle na siebie uważać nie czuję się całkowicie wyzdrowiały dokładnie od momentu wejścia ale tak jest a mówiłem od tego używałem niektóre na długowieczność i tak naprawdę to dzisiaj ją używam to to po prostu cały czas mam to tam długowieczność no dla mnie jest ciągnie się pozytywnie nie biorę bo jestem zdrowy tą miksturę to nie nie nie nie nie uważam że jest lekiem ale jest pacyfikiem które mi Podkreśl w jaki sposób dodaje witaminy pobieranie potrzebuję bo jestem bardzo zdrowy mam kasy zdrowotności próbuję zmienić swoje życie próbuję się odnaleźć w nowej do ciebie ktoś ci do błędu na to że zakończyłem swoją działalność handlową w jaki sposób uporządkuje swoje życie prywatne który też w jaki sposób się zmienia Próbuję to ktoś po sprzedawać Chciałbym po prostu żyć gdzieś tam Damian w Sopocie sobie zamieszkać w przyszłości No dlatego tylko muszę jakby uporządkować to jest tak powiem na dzień dzisiejszy dla mnie bardzo ważne i tak samo kontakt z córkami Myślę że niedługo będziemy jechać znowu tak bardzo dobra atmosfera jest Zresztą nawet władzę władzę pani Berga jaki sposób też mnie znają Także weź sobie jakieś Radek chociaż czy jest to problem odnośnie taki żeby się całkowicie nie możemy gdzieś pojechać na gdzieś nad morze i gdzieś gdzie coś by tak swobodnie się poczuł ale powoli powoli w jaki sposób mam po tej swoje obejście nawet się gdzieś tam próbuję opalać mam Koszę trawę No zajmuje się wszystkim to co by zabiło czas