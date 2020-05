WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze koronawirus + 2 pacjent zeroMieczysław Opałka oprac. Piotr Białczyk 1 godzinę temu Koronawirus w Polsce. "Pacjent zero": bałem się, że wszyscy umrzemy - Kiedy lekarze wykluczyli, że mam grypę i przyszedł pierwszy test stwierdzający koronawirusa, to natychmiast zadzwoniłem do moich córek... Rozwiń chciałem żeby wrócił trochę wspomn … Rozwiń Transkrypcja: chciałem żeby wrócił trochę wspomnieniami po opowiadał nam jak pan przechodził chorobę niektóre objawy były najsilniejsza akurat u pana do dużo mówi się że to jest gorączka duszność ale może u pana raczej nie kupował objawy o której pan mówił zaczęło się dokładnie była jakby wyznacznikiem tego że pomyślałem że jestem może zachorowałem więcej niż normalnie to było tak bardzo była ból głowy brak smaku węchu apetytu gorączka zmiennego kaszel duszności pół oddechy No to jest takie takie takie chociaż nie nie miałem problemu żebym był tam urządzeniami miałam problemy dodatkowe z gardłem jak już tam gdzieś mówiłem odnośnie dlatego że zrobiłem sobie operację przeciwko chrapaniu we Frankfurcie żeby nie chrapać i miałam jak jechałem do ciebie to miałem odłożone ten gardło także jakbyś byłem w szpitalu to leczyłem właśnie i koronawirusa I to było które świeżym zabiegu leczyłem miałem zapalenie gardła i nosa jednocześnie także wychodził które objawy jedno i drugie jakby się wspierały ja no no Cieszę się że pokonałem oby oby dwa zegar w ogóle czułem i bezczelność koronawirusa to jest No bardzo się cieszę że nas pomocą oczywiście lekarzy No no i całego personelu który bardzo pozytywnie to wszystko wyglądało Wygląda na to że mówię byłem jakby tym pierwszym pacjentem w Polsce i przez parę dni zajmowali się tylko mną no no to 19 dni no późniejszy wiadomo ten okres dziewczyny w pozytywne wyniki tacie negatywne wyniki były pozytywne to tam były 43 były negatywne te trzy negatywne Pozwoliłem i wyjście ze szpitala no i jak już od tego momentu kiedy był negatywne No oczekiwanie do wyjścia i tak i tak i tak niepewność No wcześniej była niepewność tak miałem trzy cztery pozytywne No to tam jakieś wspominałem sobie syper nic nie bo myślałem że już tego nie wyjdę i czasami to chcę o to zapytać bo od tej chwili z perspektywy czasu o łatwo o tym mówić straciłem węch straciłem smak wiemy co się dzieje wiem już o tym koronawirusy bardzo dobrze no ale gdy Pan trafił do szpitala z takimi objawami był pan pierwszym człowiekiem do Polski spływały informacje chociaż bez Włoch że ludzie masowo umierają to wtedy pewnie zupełnie inne myśli chodzą w głowie to strach pożegnanie co ja No był pierwszym pacjentem No nie ogarniam tego wszystkiego aż tak szpitalu w Niemczech na bieżąco w jaki sposób zmieni się kontaktowałem i nie wiedziałem co się dzieje Proszę jak jak pan tak jak tam lawinowo To idzie do przodu I wtedy będą tam gdzie byłem tam właśnie po moim wyjeździe bo 3 dni przed moim wyjazdem to się zaczęło jak tam Legionowo oni mają więcej 3 razy niż my mamy w całej Polsce także No byłem na bieżąco Ja cały czas ta niepewność do pierwszego jedzenie z wykluczono ten moment jeden pozytywny negatywnego negatywnego to znaczy że miałem koronawirusa oczekiwanie to powiem no długie bo myślałem że nie jestem chory na grypę ale ale jeżeli wyklucza testy grzyby robią szybciej i od razu jak wykluczyli że to nie grypa No to już gluten prawdopodobieństwo że jest to koronawirus Ale już jak czwartego Dostałem ten negatywny No to jeszcze no i to ja już go mam No nie wiem co się ze mną stanie ale coś szybko jak wiesz przekazałem to do moich córek ze względu na to że wyjechałem tam a tam są moje kurki i bałem się że oni też to mają możemy się tym umrzeć No tak i ten moment był