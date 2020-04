Koronawirus w Polsce. Pacjent utknął w szpitalu w Strzelcach Opolskich

68-latek trafił do szpitala z dolegliwościami niezwiązanymi z koronawirusem. Nie musi być już hospitalizowany, jednak cały czas przebywa w placówce. Mężczyzna nie może bowiem wrócić do domu, gdyż potrzebuje stałej opieki. W normalnych warunkach trafiłby do Domu Opieki Społecznej.