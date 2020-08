Koronawirus w Polsce. Ognisko po weselu we Wrocieryżu. 25 zakażonych. "Sytuacja jest poważna"

Z 3 do 25 zwiększyła się liczba zakażonych po weselu we Wrocieryżu. Ponad sto osób przebywa na kwarantannie. Na wyniki testu na obecność SARS-CoV-2 wciąż oczekuje kilkadziesiąt osób, więc niewykluczone, że dojdzie do kolejnego wzrostu liczby przypadków.

Koronawirus. Polska. Kolejne ognisko zakażeń po weselu (Istock)