Koronawirus w Polsce. COVID-19 na kolejnych 2 weselach. Wśród zakażonych jest panna młoda

Na przyjęciu weselnym w powiecie pszczyńskim bawiło się ok. 80 osób. U 20 wykryto zakażenie koronawirusem. - W tej grupie 15 zakażonych to mieszkańcy województwa śląskiego. Dwie osoby to mieszkańcy Radomska (województwo łódzkie), a dwie kolejne - Oświęcimia (województwo małopolskie). Kolejny zakażony mieszka w Niemczech - podała w rozmowie z RMF FM rzeczniczka wojewody śląskiego Alina Kucharzewska.