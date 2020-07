Koronawirus w Polsce. Kontrole na weselach? Waldemar Kraska: rozmawialiśmy o tym z GIS

Koronawirus w Polsce. Waldemar Kraska opowiadał o strategii Ministerstwa Zdrowia na najbliższe miesiące. Wiceminister opowiadał m.in. o organizacji wesel oraz zakupie szczepionek na grypę.

Waldemar Kraska był gościem na antenie RMF FM. Wiceminister resortu zdrowia był pytany m.in. o to, ile szczepionek na grypę zamówiła Polska.

- 1,5 miliona dawek. Ale mamy informację, że ta ilość będzie zwiększona, jeśli będzie więcej chętnych - odparł Kraska. Dopytywany o to, ile jeszcze dawek próbuje pozyskać resort odparł: "Myślę, że drugie tyle".

- Do tej pory - ubolewam nad tym bardzo - w Polsce szczepiło się przeciwko grypie tylko 4 proc. społeczeństwa. To jest bardzo mało. Tegoroczna sytuacja może być zupełnie inna. Chcemy się na to przygotować - opowiadał Kraska. - Wypracujemy taką strategię, żeby masowo zaszczepić na grypę osoby w grupie ryzyka - dodał, wymieniając m.in. pracowników służby zdrowia, czy osoby powyżej 65 roku życia. Wiceminister nie wyklucza również, że w każdej przychodzi pojawią się testy do wykrywania grypy.

Podczas rozmowy przypomniano również słowa prezydenta Andrzeja Dudy z kampanii, który powiedział, że jest przeciwko szczepieniom na grypę. Czy Waldemar Kraska go przekona? - Myślę, że tak. Ja zawsze się szczepię jako pracownik służby zdrowia - odpowiedział wiceminister. - Jeżeli będzie taka okazja i będę rozmawiał z panem prezydentem Andrzejem Dudą, będę go namawiał do tego, aby w tym roku zrobił wyjątek i się zaszczepił - dodał.

Zobacz też: Ryszard Terlecki wylicza "problemy PO". Marcin Kierwiński odpowiada

Koronawirus w Polsce. Kiedy powrót do szkoły? Co z weselami? Przed tą rozmową Waldemar Kraska mówił w innym wywiadzie, kiedy należy się spodziewać decyzji ws. roku szkolnego. Dopytywany o to na antenie RMF FM dodał, że "bardzo chciałby, żeby młodzież od 1 września zaczęły uczęszczać do szkół". Na pytanie, czy minister zdrowia rekomenduje na dziś powrót dzieci do szkół na początku września, odparł: "tak, na dzisiaj tak".

W poniedziałek w ministerstwie zebrał się zespół, który ma badać ewentualną drugą falę koronawirusa i opracować na nią strategię. Ma ona dotyczyć m.in. organizacji wesel. Waldemar Kraska przyznał, że resort "na pewno myśli o zmniejszeniu liczy osób na weselach", jednak na razie nie podaje szczegółów.

- Rozmawialiśmy o tym z Głównym Inspektorem Sanitarnym, żeby na weselach wzmóc kontrole. Jeśli już nie potrafimy przekonać w sposób łagodny, to niestety, trzeba nałożyć karę na organizatorów wesela, ponieważ czasem jedynym wspomnieniem z tej pięknej, czasem jednej w życiu imprezy, jest to, że pół rodziny zostało zakażonych koronawirusem - mówił wiceminister, wskazując na to, że obostrzenia powinny być egzekwowane i sprawdzane. - Nie mówię, że policjanci czy inspektorzy GIS (powinni kontrolować wesela - przyp. red.). Ale w jakiś sposób trzeba to (obostrzenia - przyp. red.) wyegzekwować - tłumaczył Kraska.