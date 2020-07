Debata prezydencka w TVP. Andrzej Duda prostuje wypowiedź o szczepionkach

Debata prezydencka TVP. Andrzej Duda prostuje słowa o szczepieniach

"Stop manipulacji! Uważam, że ewentualne szczepienie przeciw koronawirusowi nie powinno być obowiązkowe. Tak jak nie są obowiązkowe szczepienia przeciw grypie. Co do innych chorób (polio, gruźlica, szkarlatyna itp.), to zupełnie co innego. Inna rozmowa" - napisał Andrzej Duda po spotkaniu z mieszkańcami Końskich.