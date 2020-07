Koronawirus w Polsce. Pszczyna z kolejnym ogniskiem zakażeń? To znów może być wesele

Koronawirus w Polsce nie słabnie, co widać po rosnącej liczbie zakażeń. Jak informowaliśmy w poniedziałek, jednym z ognisk SARS-CoV-2 w województwie śląskim okazało się wesel organizowane pod Pszczyną.

Koronawirus w Polsce. Pszczyna i kolejne wesele z zakażeniami?

Tam początkowo z 80 uczestników imprezy u 20 stwierdzono zakażenie koronawirusem. Stan na środę, jak informuje lokalny portal pless.pl, to już 33 osób z wynikiem pozytywnym.

Co więcej, portal donosi, że sanepid w Tychach bada jeszcze jedną imprezę, która również miała miejsce w powiecie pszczyńskim. Tam bawiło się 139 gości. Wśród nich były osoby z Czech oraz Niemiec. Z objawami zakażenia zgłosiło się już trzech gości. W tym momencie trwa informowanie pozostałych biesiadników o objęciu ich 14-dniową kwarantanną.

Koronawirus w Polsce. Pszczyna. Zakażenia na weselach i w kopalniach

To nie jedyne wesela na Śląsku, które stały się ogniskami zakażeń koronawirusem. W poniedziałek informowaliśmy również o imprezie w Gorzycach pod Wodzisławiem Śląskim. Tam w połowie lipca bawiło się przeszło 100 osób. 16 z nich zakaziło się koronawirusem, a jedną z chorych okazała się panna młoda.

Źle jest także w sektorze górniczym. Od poniedziałku trwają testy w kopalniach Bielszowice oraz PG Silesia. Tam na 444 próbki z Bielszowic 38 dały wynik pozytywny. Podobnie w PG Silesia, gdzie przebadano dotąd 300 górników. Zakażonych okazało się 35. Władze kopalń już teraz zapowiadają dalsze testy wśród pracowników. W Bielszowicach czeka to 700 górników, co do PG Silesia ostateczna decyzja zostania podana w piątek.