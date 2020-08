Koronawirus w Polsce. Nowy raport Ministerstwa Zdrowia. Prof. Gut: Ten poziom jest poziomem raczej ostrzegawczym

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 729 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To niewielki spadek zachorowań w porównaniu do wtorku, kiedy odnotowano nieco ponad 30 zakażeń więcej. Prof. Włodzimierz Gut, wirusolog z Państwowego Zakładu Higieny, tłumaczy przyczyny i wyjaśnia, co należy zrobić, aby poprawić sytuację epidemiczną w Polsce.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Koronawirus w Polsce. Prof. Włodzimierz Gut komentuje aktualną sytuację epidemiczną (PAP)