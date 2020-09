Koronawirus w Polsce. Nowe zalecenia ministerstwa

Wiceminister Waldemar Kraska był gościem porannego programu Polskiego Radia 24, w którym opowiadał o nowych zaleceniach związanych z epidemią koronawirusa. Jak wyznał będący z zawodu chirurgiem urzędnik, w ubiegłych latach w środku sezonu jesienno-zimowego z przeziębieniem do swoich przychodni potrafiło się zgłaszać nawet po 200 tysięcy pacjentów dziennie. Teraz taka sytuacja mogłaby doprowadzić do tragedii.

Jeśli symptomy utrzymają się przez 3 do 5 dni, to wtedy powinniśmy ponownie skontaktować się z lekarzem. Wtedy może on zadecydować o konieczności zrobienia wymazu. Jeśli wynik okaże się dodatni to wtedy lekarz zakaźnik zadecyduje o tym czy powinniśmy wrócić do domu, czy zostać przewiezieni do szpitala dla chorych na koronawirusa.