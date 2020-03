Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażeń

"Potwierdzone przypadki dotyczą osób z woj. dolnośląskiego" - wyjaśnił resort zdrowia. Jak podaje Radio Zet, zakażeni to pracownicy i pacjenci szpitala przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu. W sumie w Dolnośląskim Centrum Chorób Płuc są 22 z COVID-19. To 16 osób z personelu medycznego oraz sześciu pacjentów.