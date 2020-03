Koronawirus. Polska nie otrzyma od Unii Europejskiej sprzętu ochrony osobistej

Polska nie będzie mogła liczyć na dodatkową transzę sprzętu ochrony osobistej od Unii Europejskiej, ponieważ nie wzięła udziału w niezbędnym do tego przetargu. Informacje potwierdziły władze Komisji Europejskiej.

Do Polski ze względu na zbyt późne dołączenie do mechanizmu wspólnych zamówień nie trafią m.in. maski, rękawiczki, gogle oraz osłony twarzy i kombinezony. KE poinformowała, że w przetargu udział wzięło 25 krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Koronawirus w Polsce. Podpisano porozumienie ws. unijnego mechanizmu wspólnych zakupów medycznych

Do zawarcia umowy polskich władz z UE doszło na początku marca. – Dzisiaj wiemy, że jeśli pojawi się szczepionka na koronawirus, mechanizm dystrybucji zapewni nam do niej dostęp – oświadczył 6 marca minister zdrowia Łukasz Szumowski.

W sprawie sprzętu zaapelował także Donald Tusk. Były premier poprosił władze KE, aby umożliwiły zakup wyposażenia również tym krajom, które nie przystąpiły do przetargu.

"Apeluję do Komisji Europejskiej o znalezienie sposobu na umożliwienie zakupu odzieży ochronnej i sprzętu medycznego również krajom UE, które w późniejszym terminie przystąpiły do unijnego mechanizmu wspólnych zamówień. Obywatele nie są za to odpowiedzialni" – napisał na Twitterze przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.