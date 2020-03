Koronawirus w Polsce. Rodzice i nauczyciele: Zdalne nauczanie to chaos i fikcja

Minister edukacji narodowej, Dariusz Piontkowski w zeszłym tygodniu wydał rozporządzenie, według którego szkoły muszą zrealizować obowiązkowe programy podstawowe zdalnie. "Wirtualna Polska" od kilku dni rozmawia z rodzicami uczniów, którzy mają problemy z dostępem do edukacji na odległość. Dotarliśmy, m.in. do 53-letniej kobiety, która samotnie wychowuje trójkę wnuków i nie ma dostępu do internetu. A także do rodziny zastępczej, której brakuje komputerów. Ale sprzęt i internet to nie jedyne ograniczenia dla uczniów i nauczycieli w zdalnym nauczaniu.