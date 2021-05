Koronawirus w Polsce. Nowa fala pandemii. Padł termin

Dr Aneta Afelt była gościem programu "Newsroom" Wirtualnej Polski. Specjalistkę zapytano o to, czy wystąpi czwarta fala konronawirusa. - Nie jesteśmy zgodni co do tego w środowisku naukowym - przekazała rozmówczyni Agnieszki Kopacz. - Ja zajmuję się geografią zdrowia i analizuję ze swoimi studentami sytuację jednocześnie epidemiczną, ale też społeczną i gospodarczą oraz pewne zachowania behawioralne. Z tego wynikałoby, że analizując właściwości wirusa, analizując warunki środowiska przyrodniczego, analizując nasze zachowanie, należy spodziewać się czwartej fali na jesieni - przekazała dr Aneta Afelt. - Jeżeli zaszczepimy się efektywnie, jeżeli będziemy odpowiedzialni, a więc zatrzymamy w naszej codzienności maseczki, ograniczymy kontakty społeczne, to mamy szanse na to, żeby fala jesienna, nie była tak wysoką falą - dodała ekspertka.

Rozwiń