Koronawirus w Polsce. Nikt już nie pudruje. O dramacie prosto ze szpitali

Gośćmi programu "Newsroom" Wirtualnej Polski byli: Wojciech Konieczny oraz dr Jerzy Friediger. Lekarze odnieśli się do aktualnej sytuacji w szpitalach. - Mamy rezerwę w postaci szpitali tymczasowych. Mamy nadzieję, że one też będą przyjmowały pacjentów w większej ilości. Oczywiście trudno powiedzieć, skąd wziąć kadrę, bo jeśli w naszym szpitalu zwiększamy ilość miejsc covidowych, to siłą rzeczy nie możemy oddawać naszego personelu do tych szpitali - przekazał Wojciech Konieczny. - Generalnie jest sytuacja załamania opieki zdrowotnej. Pacjenci niecovidowi naprawdę tracą możliwość normalnej hospitalizacji w czasie, w którym powinni trafić do szpitala - dodał lekarz. - Oczywiście widzimy ten pozytyw, że personel został zaszczepiony i nie mamy tego kłopotu, który był jesienią i musieliśmy zamykać oddziały z powodu choroby pracowników - powiedział Wojciech Konieczny i zaznaczył, że napływ pacjentów nadal jest bardzo duży.

