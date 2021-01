Koronawirus w Polsce. Najnowsze prognozy rozwoju wirusa

- Bieżące prognozy rozwoju koronawirusa w Polsce pokazują przy pierwszym spojrzeniu, że wirus jest w odwrocie. Natomiast rzeczywistość jest bardziej skomplikowana - tłumaczył w programie "Newsroom" dr Jędrzej Nowosielski z Uniwersytetu Warszawskiego. - Nasze prognozy są dosyć optymistyczne. Mamy systematyczny spadek, ale to wszystko jest warunkowa - powiedział. Zaznaczył, że zakładano między innymi utrzymanie obecnych obostrzeń, a to się prawdopodobnie nie stanie. - W swoich prognozach nie bierzemy pod uwagę obecnie brytyjskiego wariantu koronawirusa - dodał. Przyznał, że nie widać go w prognozach.

