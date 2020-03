Koronawirus w Polsce. Ministerstwo zdrowia: wzrosła liczba zakażeń w kraju

Do 17 osób wzrosła liczba zakażonych SARS-CoV-2 - przekazało w poniedziałek po południu Ministerstwo Zdrowia. Chora przebywa obecnie w Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu.

Jak informuje rzecznik prasowy poznańskiej placówki stan kobiety jest ciężki - podłączono ją do respiratora i wprowadzono w stan śpiączki farmakologicznej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że chora miała w ostatnim czasie kontakt z osobą, która wróciła z Włoch. Wcześniej kobieta została przyjęta do szpitala w Puszczykowie, stamtąd trafiła do Poznania.