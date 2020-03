Koronawirus w Polsce. Szkoły w Rybniku zamknięte

Rośnie liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Z powodu zagrożenia w Rybniku zamknięte zostały trzy szkoły. Urzędnicy miasta informują, że zawieszenie zajęć potrwa do odwołania.

We wszystkich trzech szkołach została zaplanowana dezynfekcja. O wznowieniu zajęć lekcyjnych rodzice uczniów zostaną poinformowani internetowo, za pomocą dzienników elektronicznych. Urzędnicy nie wiedzą, kiedy dokładnie dzieci będą mogły wrócić do szkół.

"Decyzja o zamknięciu placówek zapadła po spotkaniu sztabu kryzysowego. W tych placówkach zostanie przeprowadzona dezynfekcja. O wznowionych zajęciach szkoły będą informowały rodziców przez dzienniki elektroniczne, póki co nie wiadomo kiedy zajęcia zostaną wznowione" – donoszą pracownicy Urzędu Miejskiego w Rybniku.

W apelu skierowanym do mieszkańców Rybnika urzędnicy nawołują także o przestrzeganie zasad higieny i przypominają, aby zgłaszać się do szpitalnych oddziałów zakaźnych w przypadku zauważenia u siebie objaw koronawirusa.

"Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w państwie, w którym występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego. Nie zgłaszaj się do przychodni POZ!" – piszą urzędnicy.